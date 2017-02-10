Правительство ужесточает требования к детскому отдыху

10 Февраля 2017 года, 10:27

РОССИЯ/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ – Детские лагеря могут обязать получать лицензию на осуществление деятельности в сфере дополнительного образования, пишут «Известия». Проект соответствующего федерального закона уже подготовлен.

Правительство стало разрабатывать меры по ужесточению требований к организации детского отдыха в лагерях после трагедии, произошедшей летом в Карелии — тогда утонули 14 детей, отдыхавших в лагере «Парк-отель «Сямозеро». Сейчас около 60% организаций, занимающихся детским отдыхом и оздоровлением, не имеют нужной лицензии.

По действующему законодательству лагеря обязаны получить лишь разрешение на воспитательную деятельность. Как рассказали в Министерстве образования и науки, образовательную лицензию лагеря должны будут получить до 1 января 2020 года, иначе они будут закрыты. Предполагается, что поправки вступят в силу с января 2018 года.

«Документ разработан с учетом предложений профильных ведомств и направлен на дальнейшее совершенствование правовой базы, обеспечивающей повышение качества и безопасности детского отдыха и оздоровления», — рассказали в Минобрнауки.

Законопроект также предусматривает, что будет определен уполномоченный правительством федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль и надзор в сфере отдыха и оздоровления детей. Для этого предлагается внести поправки в федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в России».

Причина, по которой в правительстве решили выбрать единый орган, ответственный за организацию детского отдыха, — все та же трагедия в Карелии на Сямозере. Дмитрий Медведев заявил, что это случилось из-за формального отношения к исполнению закона, который необходимо пересмотреть, так как за организацию лагерной и туристической деятельности отвечают сразу несколько министерств и ведомств.

К обязанностям уполномоченного будет относиться выработка и реализация государственной политики и правовое регулирование этой сферы, межведомственная координация по вопросам отдыха детей, ведение реестра детских лагерей и утверждение формы договора об отдыхе и оздоровлении ребенка.

Сейчас в России действуют более 40 тысяч организаций, специализирующихся на отдыхе и оздоровлении детей, а за координацию их деятельности отвечают восемь федеральных органов исполнительной власти.

Представители небольших лагерей пессимистично оценивают правительственный законопроект. Директор детского частного лагеря активного отдыха «Чарли» Алексей Илюхин уверен, что ужесточение требований приведет к массовому закрытию организаций, специализирующихся на детском отдыхе.

«Мое отношение к этому отрицательное. Не все лагеря могут обеспечить образовательную составляющую, особенно коммерческие. Большая часть коммерческих лагерей, по всей видимости, не смогут соответствовать требованиям образовательной лицензии, — считает Илюхин. — Лагеря просто закроются. Или же им придется каким-то образом менять форму деятельности».

Фото: Александр Рюмин/ТАСС