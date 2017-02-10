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Главная » НОВОСТИ » Более 203 млн рублей задолженности по зарплате было погашено в Мурманской области в 2016 году
 
 
 
 
10 Февраля 2017 года, 10:50

Более 203 млн рублей задолженности по зарплате было погашено в Мурманской области в 2016 году


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ – Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования в 2016 году погашена задолженность по заработной плате в размере более 203 миллионов рублей. Две тысячи жителей Мурманской области получили законные выплаты. Об этом сообщил прокурор области Василий Щербаков при подведении итогов работы года. Он подчеркнул, что основными критериями эффективности впредь должны являться фактическое восстановление нарушенных прав граждан и реальное устранение допущенных нарушений.

В регионе почти на 19% снизилось количество зарегистрированных преступлений, при этом преступность среди несовершеннолетних только растет. Выявлено вдвое больше нарушений в данной области, чем за 2015 год – более семи тысяч, это свидетельствует о недостаточной работе системы профилактики безнадзорности. Также в адрес прокуратуры поступило более 24 тысяч письменных обращений.

«По результатам их рассмотрения вскрыто и пресечено 4,5 тысячи нарушений законов», – сообщили в надзорном органе.

За 2016 год зафиксировано около 1400 нарушений природоохранного законодательства, привлечено к административной ответственности 147 лиц, возбуждено девять уголовных дел.

Почти треть заявок контролирующих органов на проведение внеплановых проверок бизнеса получили отказ прокуратуры.

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