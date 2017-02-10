Ледокол «Новороссийск» вернулся в Мурманск

МУРМАНСК/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ – 9 февраля ледокол «Новороссийск» вернулся в порт Мурманск, завершив свой первый рейс до острова Земля Александры. Переход ледокола к берегам острова, который одновременно обеспечивал ледокольную проводку пассажирского судна «Клавдия Еланская», занял четверо суток.
После пополнения своих запасов топливом и снабжением в морском порту, он выполнит очередную ледокольную проводку судов к острову Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. В этот раз он будет сопровождать танкер «Варзуга» с грузом топлива на борту.