Должники по ЖКХ не получат ежемесячную жилищно-коммунальную выплату

10 Февраля 2017 года, 11:46

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ – Жители Мурманской области, имеющие задолженность за услуги ЖКХ, не получат ежемесячную жилищно-коммунальную выплату, сообщил министр социального развития Сергей Мякишев на заседании областного правительства.

Напомним, с 1 января вступили в силу изменения в законодательные акты. Устанавливается новый механизм выплаты ЕЖКВ: вместо компенсации в размере 50% будут фиксированные выплаты – 1550 рублей у ветеранов труда и 3000 рублей у реабилитированных лиц.

«На 1 января получателями мер поддержки является более 93,5 тысяч ветеранов труда. Выплаты устанавливаются с месяца, когда принято заявление получателя и документы, но одно из условий – отсутствие задолженности по оплате ЖКХ», – рассказал Мякишев. Он добавил, что выплата ЕЖКВ должникам будет приостановлена с месяца появления задолженности.

Кроме того, министр социального развития объяснил, почему некоторые граждане получили выплаты больше, чем раньше, а другие, напротив, меньше.

«65-70% ветеранов труда получат выплату в увеличенном размере, порядка 30% – те, кто окажется в менее выигрышном положении. В данном случае мы восстанавливаем справедливость в отношении категории льготников. Ветераны труда – льготная категория, комиссия рассматривает трудовые успехи, но не условия, в которых живет ветеран труда. Мы внимательно анализировали людей по базе данных, из них большинство получают субсидию. Сейчас у них уменьшится уровень дохода, но зато они смогут претендовать на увеличение субсидии».

Правительство также приняло два проекта постановления, утверждающих правила предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты и порядок ее предоставления.