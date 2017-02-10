Бесплатная приватизация жилья в России стала бессрочной

10 Февраля 2017 года, 12:40

РОССИЯ/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ – В России принят закон о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья. Теперь гражданин, имеющий данное право, сможет воспользоваться им без ограничения срока. Законопроект был принят Госдумой в окончательном чтении на сегодняшнем заседании.

«Всего десять дней понадобилось, чтобы сменить мнение о необходимости завершения массовой приватизации жилья на прямо противоположное. В редакции первого чтения приватизация сохранялась до 2020 года лишь для крымчан, сирот и проживающих в аварийном жилье», – передает «Коммерсант».

Напомним, во втором чтении палата приняла законопроект восьмого февраля. Ранее бесплатная приватизация должна была завершиться первого марта.