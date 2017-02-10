В Мурманской области инвалиды будут получать матпомощь на приобретение лечебных смесей

10 Февраля 2017 года, 13:00

МУРМАНСК/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области готовится еще одно направление реализации материальной помощи, сообщил министр социального развития Сергей Мякишев на заседании правительства.

В Мурманской области с 2009 года предоставляется материальная помощь пенсионерам и инвалидам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. Матпомощь выплачивается один раз в году для приобретения необходимых дорогостоящих приспособлений и лекарств; в непредвиденных ситуациях, повлекших утрату имущества; а также для погребения члена семьи.

Кроме того, в связи с обращением родителей детей-инвалидов, с июля 2014 года матпомощь выплачивается в случае переезда ребенка к месту лечения или реабилитации. В 2014 году такую помощь получили 12 семей, средний размер – почти 12 тысяч рублей, в 2015 – 33 семьи и 13 тысяч, в 2016 году – 38 семей и 13715 рублей.

Сергей Мякишев сообщил, что готовится еще одно направление реализации матпомощи – на приобретение лечебных смесей. Однако, уточнил министр, вводя новое направление, предоставление помощи на погребение придется прекратить, т.к. материальную помощь на эти цели предоставляет также Пенсионным фондом.

«По итогам 2016 года самое большое количество обращений – именно за этим видом матпомощи. Мы вынуждены были отказывать людям, которые находятся в сложной ситуации или нуждаются в дорогих лекарствах. Мы решили, что мера поддержки на государственном уровне уже существует, и мы сможем сконцентрироваться на других направлениях», – отметил министр.

Фото: RFE/RL