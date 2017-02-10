ВЦИОМ: большинство россиян против упрощения получения российского гражданства

10 Февраля 2017 года, 13:16

РОССИЯ/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ — ВЦИОМ представил данные исследования мнения россиян по вопросам миграционной политики в отношении жителей стран СНГ.

По результатам исследования, 71% россиян не поддерживают идею упрощения процедуры получения российского гражданства для мигрантов из стран СНГ. Более трети опрошенных выступают за ужесточение требований, за сохранение в нынешнем виде – 35%.

За упрощение процедур высказалось 19% респондентов, причем наибольшее количество сторонников такого подхода наблюдается среди 60-летних и старше (27%), то есть имевших длительный опыт совместного сосуществования в рамках единого советского государства.

Предложение о проведении амнистии мигрантов из стран СНГ, длительное время находящимся в России с нарушением законодательства, также воспринимается критично: против высказываются 59%, в то время как за амнистию выступило 36% респондентов. Основные причины, по которым люди поддерживают инициативу об амнистии, стали предположительное выведение мигрантов из тени («они будут жить на законных основаниях» - 63%, платить налоги – 46%), а также снижение уровня преступности (28%).

Согласно анализу компании «Медиалогия», тема «миграция» в российских СМИ в 2016 году упоминалась более 400 тысяч раз, в основном — в контексте процессов, происходящих в Европе, а также инцидентов с беженцами.

«Нестабильная экономическая ситуация и непрогнозируемая ситуация на рынке труда – не лучшее время для либерализации миграционного законодательства, упрощения процедур получения гражданства. На отношение к вопросам регулирования миграционных процессов оказывают влияние и серьезные проблемы, с которыми столкнулись европейские страны в результате неконтролируемого притока мигрантов», - комментирует полученные данные директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова.

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