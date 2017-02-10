25 лет назад российская подлодка К-276 «Кострома» столкнулась с американской субмариной «Батон Руж»

11 Февраля 2017 года, 10:00

РОССИЯ/11 февраля/БИ-ПОРТ – Подводная лодка Северного флота К-276 «Кострома» 11 февраля 1992 года находилась в районе боевой подготовки недалеко от побережья полуострова Рыбачий на глубине 22,8 метра. За ее действиями наблюдал экипаж атомной подводной лодки «Батон Руж» ВМС США, выполнявший задачи разведывательного характера. Слежение осуществлялось на глубине 15 метров.

В определенный момент акустики «Батон Руж» потеряли корабль из виду из-за шума винтов пяти рыболовецких судов, оказавшихся поблизости. Тогда командир принял решение о всплытии на перископную глубину. «Кострома» также производила всплытие для проведения сеанса связи с берегом. Факт слежения за своим кораблем русскими обнаружить не удалось, в результате столкновение произошло в 20:16. Отечественная АПЛ своей рубкой протаранила американское судно.

На рубке К-276 остались следы столкновения, позволившие идентифицировать нарушителя территориальных вод. Пентагон был вынужден признать свою причастность к инциденту. В отличие от «Батон Руж» «Кострома» была отремонтирована, в происшествии погиб один человек – американский моряк.

В 2013 году командование Военно-морского флота приняло решение восстановить атомные подводные лодки проектов 945 «Барракуда» и 945А «Кондор». Контракт на ремонт первых двух подлодок – К-239 «Карп» и К-276 «Кострома» был подписан с северодвинским судоремонтным центром «Звездочка».

Фото: sashabodrun.livejournal.com