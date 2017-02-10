Четырем мировым судьям Мурманской области вручены удостоверения

10 Февраля 2017 года, 13:39

МУРМАНСК/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ – Губернатор Мурманской области вручила удостоверения мировым судьям. Их получило четыре человека. Из них двое – судьи города Мурманска, а также судьи из Александровского и Кольских судебных районов.

«На долю мировой юстиции приходится более 80% всех дел, рассматриваемых судами. Это самая близкая к людям ветвь правосудия, эффективный, рабочий инструмент защиты прав и свобод граждан», – отметила Марина Ковтун.

Напомним, региональный закон «О мировых судьях в Мурманской области» был принят в 2002 году.