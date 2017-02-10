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Главная » НОВОСТИ » 13 регионов России примут участие в реализации приоритетного проекта «Чистая страна»
 
 
 
 
10 Февраля 2017 года, 14:20

13 регионов России примут участие в реализации приоритетного проекта «Чистая страна»


РОССИЯ/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ - Глава Минприроды России Сергей Донской провел совещание с представителями 13 регионов Российской Федерации по вопросам подготовки к реализации приоритетного проекта «Чистая страна». В частности, участие в «Чистой стране» помимо Московской области и Республики Татарстан примут Архангельская, Волгоградская, Калининградская, Нижегородская, Смоленская, Тульская области, Карачаево-Черкесская Республика, республики Чечня, Чувашия, Кабардино-Балкария, Удмуртия.

Сергей Донской напомнил участникам совещания о необходимости представления утвержденных проектных решений до середины февраля. В этом случае Минприроды России готово предоставить субсидии на софинанирование мероприятий.

Напомним, мероприятия приоритетного проекта направлены на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде и создание инфраструктурных объектов по обезвреживанию отходов. Проектом «Чистая страна» предусматривается реализация 25 мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в субъектах России, в том числе в Арктической зоне – на территории северного кластера национального парка «Русская Арктика» - архипелаге «Земля Франца Иосифа».

Как отметила заместитель директора государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Ольга Тагилова, в рамках проекта «Чистая страна» планируется также строительство заводов по обезвреживанию твердых коммунальных отходов в Московской области и Республике Татарстан. Кроме того, в целях контроля, выявления и ликвидации несанкционированных свалок будет создан новый механизм – система общественного контроля, которая начет работать в рамках национального проекта в «пилотных» регионах уже в 2017 г.

Фото: Н. Гернет

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