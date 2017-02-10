Мурманская область вошла в топ-5 по приобретению водки в 2016 году

10 Февраля 2017 года, 14:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ – В прошлом году в России было продано 10,6 миллиардов литров спиртных напитков. Для сравнения в 2015 году этот показатель был выше на 2,3%. Согласно информации «Griffon», если рассчитать показатели на одного человека, то Мурманская область окажется на четвертом месте по приобретению водки среди регионов страны: 9,52 лира на душу населения. И станет седьмой по шампанскому – 2,1 литра. В целом по стране его больше всего покупают в Москве и на Дальнем Востоке, а вино – на Северо-Западе. Самыми активными покупатели водки стали жители Сахалина.

Статистика основывается на данных Росстата о совершеннолетнем населении по состоянию на первое января и сведениям о количестве проданного алкоголя за январь-сентябрь 2016года.

Фото: Twitter