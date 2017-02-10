Губернаторы будут лично отвечать за мобилизацию в военное время

10 Февраля 2017 года, 14:54

РОССИЯ/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня Государственной думой принят закон, согласно которому губернаторы и главы муниципалитетов будут лично возглавлять призывные комиссии по мобилизации.

«Председателем призывной комиссии по мобилизации граждан, создаваемой в субъекте Российской Федерации, является высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), а председателем призывной комиссии по мобилизации граждан, создаваемой в муниципальном образовании, – глава соответствующего муниципального образования», – говорится в тексте документа.

Поправки вносятся в федеральный закон о мобилизации. Они возлагают персональную ответственность за подготовку и мобилизацию в России на руководителей федеральных органов исполнительной власти, высших должностных лиц субъектов. Такая же ответственность возложена на глав муниципальных образований, местных администраций и руководителей организаций. Указанное начальство должно обеспечить единый подход к формированию призывных комиссий на своих уровнях.

Фото: © Донат Сорокин/ТАСС