Во сколько обходится жизнь в Мурманской области

10 Февраля 2017 года, 15:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ – Мурманская область остается одним из самых дорогих регионов для жизни. По данным Росстата индекс потребительских цен на конец декабря 2016 года составил 6%. Среди субъектов Северо-Западного федерального округа аналогичный показатель только у Ленинградской области и республики Коми.

Увеличилась стоимость фиксированного набора товаров и услуг – 17 098, что на 20% выше среднероссийской стоимости. Цена минимального набора питания равна 4 459 рублей. При этом реальные денежные доходы северян сократились на 9,9%. Так, денежные доходы на одного человека в ноябре прошлого года составили 34 556 рублей.