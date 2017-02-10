Влияние мостового перехода через реку Тулому обсудили на общественных слушаниях

10 Февраля 2017 года, 16:06

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ — Сегодня в Коле состоялись общественные обсуждения по оценке воздействия на окружающую среду железнодорожного мостового перехода через реку Тулома. Возведение моста является одним из этапов строительства ветки железной дороги от станции Выходной до станции Лавна в рамках программы «Комплексного развития Мурманского транспортного узла».

В процессе подготовки к строительству в проект моста были внесены изменения, которые и стали формальной темой общественных обсуждений.

«В ходе строительства был выявлен ряд технических моментов, которые требуют исправления. Кроме того, были выполнены дополнительные изыскания и выявилась возможность изменить схему моста с применением меньших пролётов, что ведёт к некоторой экономии и значительно улучшает технологичность строительства», - рассказал главный инженер АО «Гипротранспроект» Вячеслав Харлов.

После внесения изменений проекту необходимо повторное прохождение Главгосэкспертизы. Ожидается, что экспертиза закончится к лету этого года.

Однако местные жители интересовались не внесенными изменениями в проектную документацию, а тем, что дорога будет проходить вблизи поселка.

По словам жителей Молочного, против строительства дороги рядом с населенным пунктом было собрано более 1,5 тысяч подписей. Жители неоднократно обращались к местным и федеральным властям, но решение о строительстве дороги близ Молочного было принято и утверждено без участия общественности.

Основная претензия к работам на данном этапе — шум. Меры по охране от шума прописаны в проекте и включают в себя запрет на работы в ночное время, использование машин и механизмов с наилучшими шумовыми характеристиками, применение шумозащитных кожухов, разнесение по времени шумных работ. Согласно документации, уровни шума в период строительства и эксплуатации не превысят нормативных значений.

Однако уже сейчас местные жители жалуются на то, что работы проводятся в любое, даже в ночное время, а участок строительства пока не оборудован шумозащитными устройствами.

Кроме того, жителей Молочного беспокоят последствия перевозки угля и загрязнения воздуха угольной пылью. По словам представителей застройщика, проект предусматривает пылеподавление — уголь обрабатывается латексным раствором, объем выброса пыли становится при такой обработке примерно в 10 раз меньше.

Тем не менее, объяснить жителям посёлка, почему дорога будет проходить рядом с населенным пунктом, представители компании-застройщика не смогли. По итогам слушаний был составлен протокол, в который были внесены все замечания собравшихся. Представители «Ямалтрансстроя» обещали решить проблему с шумными строительными работами в ночное время, однако в целом местные жители остались недовольны итогами обсуждений.