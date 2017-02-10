В Мурманской области участники инвестиционного процесса смогут взаимодействовать в едином информационном поле

10 Февраля 2017 года, 16:20

МУРМАНСК/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ – О совершенствовании порядка формирования плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе сегодня на заседании областного правительства доложила министр развития промышленности и предпринимательства региона Ольга Кузнецова.

В настоящее время план содержит информацию о 162 проектах, реализуемых в социальной сфере, транспортном комплексе и энергетике. Общий объем финансирования за счет средств всех источников составляет 175,2 млрд. рублей. По итогам 2015 года работы по 28 проектам были полностью завершены, объекты введены в эксплуатацию с соответствующими разрешениями.

Как сообщила Кузнецова, министерство развития промышленности и предпринимательства разработало документ, вносящий изменения в порядок формирования плана. Они обеспечат полное соответствие плана модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов России по направлению «совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта».

План инфраструктуры будет в наглядной форме размещаться на интерактивной карте-схеме Мурманской области – уже ведутся работы по интеграции карты в геоинформационный портал региона. Это позволит расширить возможности размещения и использования сведений об инвестиционных проектах с привязкой к земельным участкам и обеспечит актуальность информации о свободных инвестиционных площадках. Обновление плана инфраструктуры будет осуществляться ежемесячно.

«Утверждение нового порядка формирования и обновления плана инфраструктуры создаст возможность взаимодействия для всех участников инвестиционного процесса в едином информационном поле», – подчеркнула Ольга Кузнецова.