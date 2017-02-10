К 500-летию Териберки в селе планируется возродить прибрежное рыболовство

10 Февраля 2017 года, 16:50

МУРМАНСК/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в правительстве Мурманской области Марина Ковтун провела заседание проектной группы по социально-экономическому развитию Териберки.

Одна из составных частей программы возрождения Териберки, которую сейчас готовит региональное правительство – это реализация инвестиционных проектов. Так как главная цель программы – повышение качества жизни местного населения, то все проекты будут реализовываться после общественных слушаний с жителями села.

Сейчас на территории Териберки уже запущено несколько инвестиционных проектов, один из них – это экоотель. Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова сообщила, что инвестор, который реализует этот проект, занимается также социальной нагрузкой: сносит ветхие строения в Териберке и ликвидирует свалки.

«Мы хотим выстроить программу так, чтобы она затрагивала все сферы жизни местного населения, но в то же время могла бы позволить развиваться туризму. Соблюсти этот баланс очень важно. Мы ставим цель к 500-летию Териберки реализовать не только туристический проект, но и возродить прибрежное рыболовство и сельское хозяйство», – рассказала Кузнецова.

Марина Ковтун, в свою очередь, отметила, что популярности Териберки и красивой природы недостаточно для того, чтобы рассматривать село как территорию для туризма, так как почти никакой инфраструктуры, в том числе дороги, для этого нет.

«Сегодня состоится первое заседание проектной группы по развитию Териберки. Группу создали в конце прошлого года. Конечно, сейчас есть большой запрос на то, чтобы село обрело тот облик, которого оно достойно. Но решить все эти вопросы возможно только совместно», – подчеркнула губернатор.