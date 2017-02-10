В Териберке будет создан цех по производству морской соли

10 Февраля 2017 года, 17:15

МУРМАНСК/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ – Управляющий партнер проекта «ЛавкаЛавка. Териберский производственный кластер» Олег Степанов на заседании правительства Мурманской области рассказал об инвестиционных проектах по использованию местных ресурсов.

«Это строительство целого кластера. Он будет включать в себя два цеха: один по переработке дикоросов, ягод и грибов, второй – по выварке соли. Сейчас мы выделяем участки, заказали оборудование, так что дело продвигается. Надеемся, что к июлю, когда начнутся первые сборы ягод, по крайней мере, один цех будет открыт», – рассказал Степанов.

Он также добавил, что тенденция на импортозамещение и эмбарго на соль позволяют создать первый российский бренд морской соли. Кроме того, новые объекты планируется сделать привлекательными для посещения туристов, поэтому к работе над проектом привлекаются архитекторы.

«Морская соль на юге в основном осадочным способом получается, с севером так не получится. Мы разрабатываем технологическую цепочку, которая включает в себя даже практически нанотехнологии – то есть, это молекулярные мембраны, которые концентрируют соляной раствор, потом идут выпарные аппараты последнего поколения. Думаю, объем производства соли составит четыре тысячи тонн в год», – объяснил Кузнецов.

Управляющий партнер проекта «ЛавкаЛавка. Териберский производственный кластер» также отметил, что сейчас в мире огромный спрос на дикие ягоды, поэтому в Териберке предполагается открыть современный цех с использованием российского оборудования. Ягоды будут переработаны: из них изготовят концентраты, джемы, пюре или варенье. Объем производства диких ягод – около тысячи тонн в год.