Человек погиб от взрыва в Печенгском районе

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ - В 15 километрах от Никеля, в районе водопада Шулунийоки погиб мужчина. По предварительной информации смерть наступила от взрыва неустановленного устройства.
На данный момент ведутся следственные действия.
Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов
В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов
Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым
Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»
ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ - В 15 километрах от Никеля, в районе водопада Шулунийоки погиб мужчина. По предварительной информации смерть наступила от взрыва неустановленного устройства.
На данный момент ведутся следственные действия.