В Заполярье столбики термометров опустятся до -24°

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/11 февраля/БИ-ПОРТ – В Заполярье ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь, туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха -8-13°. при прояснениях -19-24°. Гололедица.
Синоптики прогнозируют, что 11 февраля регион будет находиться под влиянием северной периферии разрушающегося антициклона с центром на юге Скандинавии. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха - 7-12°, в отдельных районах при прояснениях понижение -17-25°. Ночью 12 января ожидается морозная погода, температура воздуха -12-17° при прояснениях -22-27°.