Начались съемки диснеевской версии продолжения истории о Мэри Поппинс

МИР/11 февраля - В Лондоне начались съемки фильма «Мэри Поппинс возвращается», передает Variety со ссылкой на Walt Disney Studio. Главную роль в картине играет Эмили Блант.
В ленте также снимаются Лин-Мануэль Миранда, Бен Уишоу, Эмили Мортимер, Мэрил Стрип, Колин Ферт. Режиссер – Роб Маршалл.
Действие фильма разворачивается в Лондоне 1930-х годов. По сюжету, герои первой «Мэри Поппинс» Майкл и Джейн Бэнкс выросли. Няня-волшебница возвращается в их жизнь, чтобы вернуть семье радость.
Работа над сказкой проходит на студии Shepperton Studios.