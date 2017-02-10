Коммунальщики просят автолюбителей не мешать

МУРМАНСК/11 февраля/БИ-ПОРТ – В городе стартует очередная глобальная уборка снега, которая продлится несколько дней. Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных улиц:
С 20 часов 12 февраля до 8 часов 13 февраля
Первомайский округ:
– ул. Шмидта, от ул. Книповича до пр. Кирова
Октябрьский округ:
– ул. Буркова, от ул. Карла Маркса до дома №39;
– ул. Буркова от дома №39 до дома №20 – четная сторона
Ленинский округ:
– ул. Александра Невского – четная сторона;
– переулок Речной
С 8 до 20 часов 13 февраля
Первомайский округ:
– пр. Кольский, от ул. Щербакова до ул. Первомайской;
– проезд от дома №228 по пр. Кольскому до дома №27 по ул. Копытова
Октябрьский округ:
– телецентр
Ленинский округ:
– ул. Александра Невского – нечетная сторона;
– ул. Советская (жилрайон Росляково)
С 20 часов 13 февраля до 8 часов 14 февраля
Первомайский округ:
– пр. Кольский, от пр. Ленина до ул. Морской – четная сторона;
– пр. Кольский, от ул. Героев Рыбачьего до ул. Шевченко – четная сторона
Октябрьский округ:
– ул. Буркова от дома №39 до дома №25;
– ул. Гвардейская, от ул. Полярные Зори до дома №19 – нечетная сторона
Ленинский округ:
– ул. Нахимова;
– Нижнеростинское шоссе от ул. Александра Невского до здания исправительной колонии – сторона залива
С 8 до 20 часов 14 февраля
Первомайский округ:
– проезд от пр. Кольского до дома №206;
– пр. Кольский, от ул. Шевченко до переулка Якорного – четная сторона
Октябрьский округ:
– ул. Гвардейская, от дома №19 до Автодора – нечетная сторона;
– ул. Серафимовича
Ленинский округ:
– ул. Чумбарова-Лучинского – четная сторона;
– проезд от ул. Павлика Морозова до дома №14/3 по ул. Свердлова
С 20 часов 14 февраля до 8 часов 15 февраля
Первомайский округ:
– пр. Кольский, от переулка Якорного до ул. Беринга – четная сторона;
– пр. Кольский, от АЗС до ул. Кооперативной – четная сторона
Октябрьский округ:
– ул. Буркова, от дома №25 до ул. Книповича;
– ул. Гвардейская, от Автодора до разворотного кольца
Ленинский округ:
– ул. Ивченко;
– Нижнеростинское шоссе, от здания исправительной колонии
С 8 до 20 часов 15 февраля
Первомайский округ:
– проезд Лыжный;
– пр. Кольский, от ул. Беринга до АЗС – четная сторона
Октябрьский округ:
– ул. Гвардейская, от дома №19 до дома №24 – четная сторона;
– ул. Серафимовича
Ленинский округ:
– ул. Чумбарова-Лучинского – нечетная сторона;
– ул. Советская (жилрайон Росляково)
С 20 часов 15 февраля до 8 часов 16 февраля
Первомайский округ:
– пр. Кольский, от ул. Беринга до АЗС – четная сторона;
– проезд вдоль домов №№ 38, 40, 42 по пр. Кольскому
Октябрьский округ:
– ул. Гвардейская, от ул. Полярные Зори до дома №9 – четная сторона;
– ул. Пономарева
Ленинский округ:
–178 квартал;
– проезд от ул. Cвердлова до дома №2
С 8 до 20 часов 16 февраля
Первомайский округ:
– ул. Беринга – четная сторона;
– ул. Подгорная, район коптильного завода
Октябрьский округ:
– ул. Шолохова;
– ул. Куйбышева, от ул. Радищева до дома №21
Ленинский округ:
– ул. Аскольдовцев – четная сторона;
– ул. Октябрьская (жилрайон Росляково)
С 20 часов 16 февраля до 8 часов 17 февраля
Первомайский округ:
– ул. Беринга – нечетная сторона;
Октябрьский округ:
– ул. Полярные Зори, от ул. Книповича до ул. Карла Маркса;
Ленинский округ:
– ул. Челюскинцев;
– переулок Водопроводный
С 8 до 20 часов 17 февраля
Первомайский округ:
– ул. Подгорная, район коптильного завода
Октябрьский округ:
– ул. Гоголя
Ленинский округ:
– ул. Аскольдовцев – нечетная сторона