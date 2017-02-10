Сегодня стартует трансляция конкурса «Ты супер»

11 Февраля 2017 года, 14:08

МУРМАНСК/11 февраля/БИ-ПОРТ – Сегодня вечером на телеканале НТВ стартует конкурс «Ты супер», в котором принимают участие мурманчанка Оксана Фокеева и Анастасия Никитина из ЗАТО Александровск.

Напомним, юные вокалисты попали в число участников международного детского конкурса для талантливых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В конкурсном отборе принимали участие 800 детей и подростков со всей страны. 92 лучших вокалиста попадут в телеверсию проекта.

В январе школьницы Оксана Фокеева и Анастасия Никитина получили приглашение и отправились в Москву. Вместе с другими участниками проекта они оттачивают вокальное мастерство с ведущими педагогами страны.

Конкурс «Ты супер» начнется сегодня в 20:00 на телеканале НТВ.