Музыкантов отучат сутулиться

11 Февраля 2017 года, 15:10

МИР/11 февраля - Разработчик и гитарист из Лондона Артур Каработт создал специальное ПО, которое портит музыку, чтобы отучить музыкантов горбиться и сутулиться.

Проведенное в 2015 году исследование выявило, что до 80% учеников музыкальных школ страдают от болей в руках, шее и плечах. Каработт нашел способ предотвратить проблемы со здоровьем. Его программа следит за положением головы, спины и плеч исполнителя и, если он слишком скрючивается, подает звуковой сигнал – несколько секунд белого шума. Если же музыкант играет на электронном инструменте, программа портит саму мелодию. Чем сильнее сутулится музыкант, тем хуже будет результат его трудов: программа заменяет извлекаемые звуки на совершенно неподходящие.

По окончании исполнения программа показывает музыканту, в каких позах чаще всего он сидит. Чтобы использовать программу, музыкант должен загрузить в нее свои фото в «правильной» и «неправильной» позах и отметить ту часть тела, на которой программа должна сфокусироваться. Так, у гитаристов обычно проблемы с положением головы и шеи, а пианисты часто сутулятся. Каработт считает, что музыканты должны следить за своим здоровьем не меньше, чем атлеты. Те порой записывают свои тренировки и соревнования на видео и анализируют свои движения. Музыканты, говорит Каработт, должны делать то же самое.