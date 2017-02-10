22 года жительница Заполярья разыскивает сына

11 Февраля 2017 года, 11:50

МУРМАНСК/11 февраля/БИ-ПОРТ - В 1995 году житель Сергей Сергеевич Мурманска Скателов уехал из Мурманской области и до настоящего времени местонахождение его неизвестно. 50- летнего сына разыскивает мать. Она обратилась в полицию. Предполагается, что Скателов может находиться на территории Украины.

«Полиция обращается с просьбой ко всем, кому известно что-либо о местонахождении Скателова С.С., сообщить об этом по телефонам 8 (8152) 40-60-10 (дежурная часть отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску), 40-60-89 (отдел уголовного розыска) или 02», - говорится в сообщении УМВД России по Мурманской области.