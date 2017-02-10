Курильские острова получили имена

РОССИЯ/11 февраля - Пять ранее безымянных островов Курильской гряды получили названия.Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.
«В соответствии с федеральным законом «О наименовании географических объектов» и на основании предложений Сахалинской областной думы, а также для увековечения памяти генерал-лейтенанта Деревянко К.Н., генерал-лейтенанта Гнечко А.Р., государственного деятеля, дипломата Громыко А.А., государственного деятеля, губернатора Фархутдинова И.П. и капитана дальнего плавания Щетининой А.И. присвоить наименования географическим объектам, расположенным на территории Сахалинской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что предложения о наименовании островов подготовило Сахалинское отделение Русского географического общества.