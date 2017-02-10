О правилах перевозки детей говорили в Оленегорске

11 Февраля 2017 года, 15:36

ОЛЕНЕГОРСК/11 февраля/БИ-ПОРТ – В Оленегорске автолюбителям раздавали памятки, в которых рассказывается о правилах перевозки самых маленьких пассажиров. Профилактический рейд провели инспекторы ДПС утром, когда юные северяне едут со своими родителями в школы и детские сады. Инспекторы рассказывали водителям, как грамотно установить детское кресло и о тяжелых последствиях, к которым может привести неправильная перевозка малышей.

Нахождение в салоне автомобиля ребенка в специальном удерживающем кресле – одно из главных требований, предъявляемых ПДД к перевозке детей до 12 лет. К сожалению, многие водители пренебрегают безопасностью маленьких пассажиров, не осознавая, что ценой беспечности может стать жизнь ребенка, рассказывают сотрудники ГИБДД.