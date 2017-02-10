В 16-ти муниципалитетах Заполярья состоялась «Лыжня России»

11 Февраля 2017 года, 18:41

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/11 февраля/БИ-ПОРТ – Около восьми тысяч участников собрала «Лыжня России» в Заполярье. Сегодня в 16 муниципалитетах Заполярья состоялась юбилейная гонка. В 35-й раз проводится в России и в 10-й раз – в Мурманской области.

«Лыжня России» по праву считается одним из самых масштабных зимних соревнований в мире. В 2017 году в лыжной гонке принимают участие более 1,5 млн человек из 74 субъектов Российской Федерации. Губернатор Марина Ковтун поздравила земляков с большим спортивным праздником.

«Мы с вами участвуем в грандиозном празднике, равного которому нет во всём мире. В одной только Мурманской области в разных городах и посёлках в эти часы выходят на старт «Лыжни России» порядка 8 тысяч северян. А вместе с нами сегодня встают на лыжню жители 74 регионов нашей необъятной Родины – более полутора миллионов человек», – подчеркнула Марина Ковтун.