Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об уточнении полномочий адвокатов

11 Февраля 2017 года, 19:44

МОСКВА/11 февраля - Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который уточняет полномочия адвоката и регулирует особенности производства обыска, осмотра и выемки в отношении него. Документ размещен на сайте автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Закон предполагает внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс России. В частности, предполагается дополнить ст. 58 содержанием, что стороне защиты не может быть отказано в удовлетворении ходатайства о привлечении к участию в производстве по уголовному делу в порядке, установленном кодексом, специалиста для разъяснения вопросов, входящих в его компетенцию.

Также законопроект предполагает, что «защитнику не может быть отказано в участии в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо по ходатайству самого подозреваемого или обвиняемого».

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что ч. 3 и ч. 4 ст. 50 дополняются положениями, которые обязывают органы предварительного расследования и суд учитывать принятый адвокатской палатой порядок участия адвоката в уголовных делах в качестве защитника по назначению.

«Это позволит избежать ситуаций, когда органами предварительного расследования игнорируются решения органов адвокатского самоуправления и назначаются адвокаты для участия в уголовных делах вопреки интересам подозреваемых и обвиняемых», — говорится в записке.

Также законопроект предполагает, что для обеспечения конфиденциальности отношений адвоката и его поручителя обыск у адвоката может быть произведен только на основании судебного решения. В том числе не допускается фотографирование, видеозапись и иная съемка материалов адвокатского досье.