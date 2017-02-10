В Заполярье ожидается ухудшение состояния дорог

МУРМАНСК/12 февраля/БИ-ПОРТ – В Заполярье ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег, ночью изморозь. Ветер юго-западный ночью умеренный, днем сильный, метель. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -15-25°, днем -1-6º, на востоке до -15º. Гололедица, днем ухудшение состояния дорог.
Как сообщают синоптики, днем 12 февраля погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся по Баренцеву морю. По Мурманской области ожидается усиление ветра, при прохождении атмосферного фронта снег, метель и повышение температуры воздуха.