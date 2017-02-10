Опрос: все больше россиян видят угрозу в НАТО

12 Февраля 2017 года, 11:12

МИР/12 февраля - Все больше россиян видят угрозу в альянсе НАТО . Об этом свидетельствуют опросы исследовательской компании Gallup.

Так, в 2016 году угрозой для безопасности России НАТО назвали 67% опрошенных граждан страны. При этом только 3% россиян готовы назвать альянс защитой, а 20% не отнесли НАТО ни в одну из двух категорий.

По данным Gallup, наименьшее число россиян, которые видели угрозу в деятельности альянса, было в 2012 году — тогда этой точки зрения придерживались 38% россиян.

Кроме того, опрос показал рост настороженности в отношении НАТО и на Украине. В 2016 году угрозой альянс назвали 35% опрошенных украинцев, когда как в2014 году этот показатель составлял только 20%.