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Главная » НОВОСТИ » В Санкт-Петербурге 5 тысяч сотрудников останутся без работы
 
 
 
 
12 Февраля 2017 года, 14:08

В Санкт-Петербурге 5 тысяч сотрудников останутся без работы


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/12 февраля - Предприятия Санкт-Петербурга планируют сократить 5214 сотрудников. Всего 608 компаний и организаций уведомили Центр занятости населения о планируемых сокращениях в течение ближайших трех месяцев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сведения о сокращениях подаются за два месяца, в случае массовых сокращений за три месяца. Соответственно, в ближайшие два-три месяца более 5 тыс. человек могут лишиться работы»,— цитирует представителя пресс-службы петербургского центра занятости населения. Источник сообщил, что организации обычно заявляют завышенные цифры, поэтому нет гарантий, что будет уволено именно столько человек.

В октябре 2016 года в Санкт-Петербурге был зарегистрирован максимальный уровень занятости за всю историю наблюдений — 73,5% от экономически активного населения, но, по словам специалистов, массовый выход петербуржцев на работу был связан со снижением реальных доходов 

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