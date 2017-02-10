Региональный опыт: ресурсодобывающие компании должны советоваться с представителями коренных народов

12 Февраля 2017 года, 15:10

РОССИЯ/12 февраля - Российская академия наук и Федеральное агентство по делам национальностей рассматривают возможность согласования с малочисленными коренными народами страны вопросов, затрагивающих их права и интересы. Этот вопрос изучается в связи с поручением президента России Владимира Путина о необходимости проработки нормативного закрепления этнологической экспертизы для добычи ресурсов, передает RT.

Предполагается получение свободного и осознанного согласия коренных народов на решения, которые могут оказать как негативное, так и положительное влияние на их жизнь. Отмечается, что подобная экспертиза была введена как обязательное условие для добычи ресурсов в Якутии семь лет назад.

«Первое и основное правило нашего регионального закона — это то, что ресурсодобывающие компании должны получать согласие у коренных народов. Все это позитивно влияет на решение проблем. Мы приветствуем введение на федеральном уровне такой нормы», — заявила председатель комитета Государственного собрания Республики Саха — Якутия по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева.

Подчеркивается также, что ученые предлагают исключить возможность прямого финансирования процедуры ресурсодобывающими компаниями – деньги необходимо будет переводить государству, которое займется организацией поисков предприятий для организации экспертизы.