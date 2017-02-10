Мурманск: прогноз отключений на 13 февраля

12 Февраля 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/ 12 февраля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 февраля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 13 ФЕВРАЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 14 ФЕВРАЛЯ – ПР. КОЛЬСКИЙ 62, 66, 68

С 9 ЧАСОВ 13 ФЕВРАЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 15 ФЕВРАЛЯ – ПР. КОЛЬСКИЙ, 60, 86, 218, 220, 222

09.00 – 15.00 ул. Павлика Морозова, 1/7

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.