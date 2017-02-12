В Заполярье зажгли огонь Всемирных военных игр

12 Февраля 2017 года, 19:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/12 февраля/БИ-ПОРТ – От пламени очага саамского чума зажги огонь III зимних Всемирных военных игр. Официальная церемония состоялась на территории этнической «Саамской деревни». Зимние Всемирные военные игры в этом году объединят около 1000 представителей военного спорта из более чем 25 стран мира

В церемонии приняли участие активисты регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». После зажжения огня юнармейцы доставят лампаду с огнем в Мурманск для участия во всероссийской эстафете спортивного огня, впервые проводимой в России в рамках Всемирных военных игр.

«Для коренного населения этих мест – саамов – огонь является символом жизни, поэтому важно, что огонь, зажженный в «Саамской деревне», примет участие во всероссийской эстафете спортивного огня. Пламя, путешествующее по России в руках факелоносцев, станет символом жизни, мира, добра, любви к спорту, – отметила посол III зимних Всемирных военных игр подполковник Светлана Ишмуратова.

11 февраля огонь III зимних Всемирных военных игр уже вспыхнул в поселке Янтарный Калининградской области. С 12 по 14 февраля торжественные церемонии зажжения огня состоятся и в других ярких географических точках России – на Лопатинском маяке в городе Невельск Сахалинской области, в Кабардино-Балкарии – горе Эльбрус; в Челябинской области на крупнейшем в России Магнитогорском металлургическом комбинате.