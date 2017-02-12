Мурманская область вошла в число пилотных регионов, где будет внедрена современная система по обращению с ТБО

12 Февраля 2017 года, 19:30

МУРМАНСК/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ - Мурманская область вошла в число 25 регионов, где будет применяться современная система по обращению с твёрдыми бытовыми отходами. Об этом сегодня журналистам заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Её слова подтвердил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

«Проект у нас уже есть, и есть конссеционер, с которым уже подписано соглашение. Мы действительно двигаемся в этом направлении быстрее, чем другие субъекты Российской Федерации, но работа предстоит очень сложная. […] Я уверена, что у нас уже будет результат в конце 2017 года», - сказала Марина Ковтун.

Согласно Федеральному закону №458 регионы должны ввести институт регионального оператора в сфере обращения с отходами, в зону ответственности которого входит весь цикл обращения с отходами на определенной территории - от сбора отходов до устранения незаконных свалок. Работает региональный оператор по единому утверждённому тарифу.

Как уточнили в пресс-службе правительства Мурманской области, в этом году планируется завершить строительство мусоросортировочного комплекса и полигона твердых коммунальных отходов мощностью 250 тысяч тонн в год для северной части области. Объем инвестиций в этот проект составит около 1,25 млрд рублей.