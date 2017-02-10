Самолёт смог совершить посадку в «Аэропорту Мурманск» только с третей попытки

13 Февраля 2017 года, 07:50

МУРМАШИ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ - 12 февраля Рейс FV6345 а/к «Россия» из Санкт-Петербурга только с третей попытки смог совершить посадку в «Аэропорту Мурманск». Об этом сообщили в аэропорту. Причиной тому послужил сильный боковой ветер, который усилился в Мурманской области с вечера вчерашнего дня. В аэропорту отмечают, что взлётно-посадочная полоса была подготовлена в приему и выпуску воздушных судов.

Если верить информации онлайн-табло, рейс прибыл в Мурманск с незначительной задержкой. Сегодня аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются в соответствии с расписанием.