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Главная » НОВОСТИ » Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений»
 
 
 
 
13 Февраля 2017 года, 09:00

Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений»

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МУРМАНСК/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ - В четверг, 2 марта 2017 года, в Мурманске пройдет семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений. Сложные и спорные вопросы применения».

Семинар проводит Мурманский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, при участии Государственной инспекции труда в Мурманской области.

Программа семинара

1. Анализ изменений в трудовом законодательстве 2016-2017 гг., порядок применения:

  • внесение изменений и дополнений в локальные нормативные акты организации, в связи с принятием новых норм;
  • требования к кадровому делопроизводству в условиях внедрения профстандартов;
  • изменение локальных нормативных актов, трудового договора, должностных инструкций;
  • понятие «квалификация работника», его правовое значение, взаимосвязь с профстандартами;
  • методы оценки квалификации, процедура ее подтверждения;
  • изменение системы проверок субъектов малого предпринимательства в 2016-2018 гг.

2. Правовое регулирование трудовых отношений:

  • новое в правовом регулировании при приеме на работу;
  • общие принципы грамотного увольнения работника, основания прекращения трудового договора, нарушения при расторжении трудовых договоров по инициативе работодателя.

3. Ответственность работодателя за нарушение трудового законодательства РФ.

4. Проверки ГИТ. Типичные ошибки, выявляемые при проверках.

5. Ответы на вопросы.

Начало семинара в 14:00 в Мурманском ЦНТИ (г. Мурманск, ул. Папанина, д. 4).

Стоимость участия одного слушателя в семинаре – 2478 руб., включая НДС.

Оплата – наличный или безналичный расчет (по счету).

Участникам семинара предоставляются информационно-методические материалы, выдается сертификат.

Подать заявку можно по телефону/факсу: 8 (8152) 45-03-20 или по электронной почте: patent@cnti-murmansk.ru.

Необходимо указать ФИО участника, должность и место работы, контактный телефон и адрес электронной почты.

Тел.: 8 (8152) 45-07-98, 8 (8152) 45-87-72

Предварительная регистрация обязательна!

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