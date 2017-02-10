Квартира в Петербурге и Москве: шанс для новой жизни

13 Февраля 2017 года, 09:15

РОССИЯ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ - По какому принципу жители Мурманска выбирают квартиры в новостройках обеих столиц, мы узнали у директора мурманского представительства ЛенСпецСМУ (входит в Группу компаний «Эталон») Натальи Смирновой.

– Наталья Алексеевна, почему северяне переезжают в самое сердце страны?

– В Петербурге и Москве можно получить качественное образование, устроиться на престижную и высокооплачиваемую работу. Покупая недвижимость в этих городах, человек не просто улучшает жилищные условия, он переходит на новый уровень жизни.

– Кто приходит к вам за новой квартирой?

– В основном это люди средних лет. Одни покупают недвижимость для своих детей, которые поступают учиться. Другие приобретают жилье для себя. Кто-то таким образом вкладывает деньги.

– И все-таки покупать жилье в незнакомом городе довольно сложно, а иногда и опасно.

– Поэтому делать это лучше в региональном представительстве застройщика. Только крупные компании с большим опытом работы могут позволить себе иметь собственные офисы в регионах. Например, у ГК «Эталон» их 15. За 30 лет работы на рынке недвижимости Группой компаний введено в эксплуатацию 5,4 млн кв. м недвижимости, все объекты сдаются в срок.

Дома строятся по надежной кирпично-монолитной технологии, автором которой является компания АО ССМО «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон»). Наши сотрудники регулярно посещают объекты компании в Петербурге и Москве и готовы ответить на все вопросы покупателей, а также помочь заключить договор. Напомню, в Мурманске представительство находится по адресу: Конгресс-Отель «Меридиан», ул. Воровского, д.5/23, оф. 545.

– То есть заключить договор можно, не уезжая из Мурманска?

– Да, новосел может приехать и сразу заселиться в новую квартиру. Для тех, кто хочет лично посмотреть, что покупает, мы проводим бесплатные экскурсии по объектам компании в Петербурге и Москве. Ближайшая состоится 18 февраля 2017 г. Начало экскурсии в 10:30. Место отправления: Санкт-Петербург, Московский пр., д.115 (офис продаж ЛенСпецСМУ), ст. м. «Московские ворота». Предварительная запись по телефону в Мурманске: (8152) 288-920.

– Это очень удобно, но резкая смена обстановки может стать стрессом...

– ГК «Эталон» строит дома, большая часть из которых находится рядом с метро, в разных районах Петербурга и Москвы. Жилье можно выбрать исходя из собственных предпочтений. В Петербурге купить квартиры можно в жилых комплексах «Царская столица», «Самоцветы», «Московские ворота», квартал «Галактика», «Ласточкино гнездо», «Ландыши», «Дом на Обручевых». Московские проекты - «Золотая звезда», «Летний сад», «Эталон-Сити». В ближнем Подмосковье строится жилой квартал «Изумрудные холмы».

–Покупка через региональное представительство дороже?

– Для региональных покупателей условия такие же, как и в центральных офисах ГК «Эталон». Например, в феврале стоимость готовых квартир в Петербурге начинается от 2,4 млн рублей, в Москве – от 5 млн рублей*. Также для жителей регионов действуют специальные акции. Есть дисконтная карта «Недвижимость двух столиц», которая позволяет получить дополнительную скидку на квартиру**.

Приобретение квартир в ЖК «Царская столица», ЖК «Ласточкино гнездо», ЖК «Эталон-Сити», ЖК «Изумрудные холмы» осуществляется путем заключения договора КП.Приобретение квартир в ЖК «Московские ворота», ЖК «Самоцветы», ЖК «Ландыши», ЖК «Золотая звезда», квартале «Галактика», ЖК «Летний сад», «Доме на Обручевых» осуществляется путем заключения ДДУ (214-ФЗ).

*Застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ». Ценовое предложение действует на квартиры-студии в ЖК «Ласточкино гнездо»: СПб, ул. Русановская, д. 19, к. 5. Подробности акции на сайте www.lenspecsmu.ru. Срок акции с 01 по 28 февраля 2017 г. Эксклюзивный региональный агент АО «ЦУН».

Застройщик ООО «Дайкар». Ценовое предложение действует на квартиры-студии в ЖК «Эталон-Сити»: Москва, ЮЗАО, район Южное Бутово, ул. Старокрымская, д. 19. Подробности акции на сайте www.lenspecsmu.ru. Срок акции с 01 по 28 февраля 2017 г. Эксклюзивный региональный агент АО «ЦУН».

Предложение не является публичной офертой.

** Подробности на сайте www.lenspecsmu.ru

Застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ»: ЖК «Царская столица», ЖК «Московские ворота», ЖК «Самоцветы», ЖК «Ландыши», ЖК «Ласточкино гнездо», квартал «Галактика», «Дом на Обручевых»

Застройщик ООО «Дайкар»: ЖК «Эталон-Сити»

Застройщик ЗАО «Затонское»: ЖК «Изумрудные холмы»

Застройщик ООО «Золотая звезда»: ЖК «Золотая звезда»

Застройщик ООО «УКДмитровская»: ЖК «Летний сад»

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