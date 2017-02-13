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Главная » НОВОСТИ » Установлен новый велосипедный рекорд скорости
 
 
 
 
13 Февраля 2017 года, 18:37

Установлен новый велосипедный рекорд скорости


Иногда велосипеды могут ездить быстрее, чем автомобили. Это доказал австриец Маркус Стокл, установив новый мировый рекорд скорости для велосипеда, разгонавшись до 167,6 километра в час.

Заезд происходил в чилийской пустыне Атакама при безветренной погоде. Стартовая точка находилась на высоте 3972 метра под углом в 45 градусов. Спортсмен использовал велосипед марки Mondraker Summum без какого-либо технического апгрейда, то есть в стандартной комплектации. Но сам Стокл для безопасности и лучшей аэродинамики был одет в специальный шлем и обтягивающий костюм, наподобие того, какой используют лыжные прыгуны с трамплина.

На достижение максимальной скорости экстремалу потребовалось 11 секунд и 650 метров. 42-летний спортсмен побил свой прежний рекорд скорости 2011 года. Тогда Стокл в Никарагуа разогнался до 164,95 километра в час.

Видео рекордного заезда из Чили:

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