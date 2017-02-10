Мурманчанка пострадала от наледи у подъезда

13 Февраля 2017 года, 10:09

МУРМАНСК/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – В связи с ненадлежащей уборкой управляющей компанией придомовой территории от снега и наледи, женщина, выходя из подъезда, упала и получила травму. По данному факту прокуратурой была проведена проверка, и в отношении директора ООО «Мурманское управление жилищно-сервисным комплексом» возбуждено дело об административном правонарушении.

«В адрес руководителя организации внесено представление об устранении выявленных нарушений при обслуживании многоквартирного дома. Поставлен вопрос об ответственности управляющей компании, – уточнили в Прокуратуре Мурманской области. – Ход и результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле прокуратуры округа».