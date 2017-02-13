Число браков в России сократилось на 15%

13 Февраля 2017 года, 10:43

РОССИЯ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – По данным Росстата, число зарегистрированных браков в 2016 году уменьшилось на 15%, пишут «Известия». По мнению социологов, нарастание тенденции может привести к снижению рождаемости.

В 2015 году в России было создано 1 161 044 семей, а в 2016 — 985 834. По мнению научного директора Независимого института семьи и демографии Игоря Белобородова, уменьшение числа браков связано с тем, что в репродуктивный и брачный возраст входит малочисленное поколение, рожденное в 1990-х. Это может привести к ощутимому снижению рождаемости.

«В 2016 году появилось на 175 тысяч семей меньше, чем годом ранее. Даже исходя из минимальной рождаемости, мы потеряли 175 тысяч детей, которые могли бы родиться в ближайшие два–три года. А часть семей родили бы второго и третьего», — рассказал Белобородов.

Больше всего браков в 2016 году было заключено в Центральном федеральном округе (более 250 тысяч). Меньше всего — в Дальневосточном федеральном округе (около 45 тысяч). Белобородов объясняет это тем, что столица — самый населенный город страны, здесь заключают браки и приезжие.

«В целом снижение количества браков обусловлено экономической нестабильностью — обряд бракосочетания требует больших материальных расходов, и потенциальные молодожены в кризисный период не торопятся с определением даты торжества», — считает директор специальных программ ВЦИОМа Елена Михайлова.

Доцент Института психоанализа, член Европейской и Российской профессиональной психотерапевтической лиги Владимир Файнзильберг рассказал, что в России нарастает тенденция пробных браков. Люди живут вместе и лишь через несколько лет определяют дальнейшую судьбу. Эта тенденция пришла с Запада: люди достигают финансово-экономического и профессионального статуса позже, чем 20 лет назад.

Число разводов в России за несколько лет почти не изменилось: в 2016 году их количество снизилось менее чем на 1% и составило около 600 тысяч. Реже всего разводятся на Кавказе, а чаще — в Центральном округе: почти 160 тысяч расторжений браков за прошедший год. Замечено, что в кризисный период число разводов идет на убыль.

В 2016 году в Мурманской области разводов, напротив, стало больше, чем годом ранее: зарегистрировано 4 160 записей актов о расторжении брака (на 53 записи больше, чем за 2015 году). Вступили в брак 5 712 пар, что на 700 пар меньше, чем за 2015 год.

Фото: Newstracker