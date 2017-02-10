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Главная » НОВОСТИ » Оригинальная мебель от торгового дома «Лазурит»
 
 
 
 
13 Февраля 2017 года, 11:00

Оригинальная мебель от торгового дома «Лазурит»


Времена, когда квартиры и дома были укомплектованы типичной простецкой мебелью, давно остались в прошлом. Современные потребители все чаще пытаются выбрать наиболее оригинальный вариант мебельного изделия, способный подчеркнуть уникальность и архитектурные преимущества их жилья. Лучшим образом удовлетворить пожелания современных покупателей позволит мебель торгового дома «Лазурит», изготовленная по индивидуальному заказу или по шаблонному эскизу.

О производителе

«Лазурит» - это крупнейший российский торговый дом, история которого началась около 20 лет назад. Под данным именем осуществляется изготовление мягкой и корпусной мебели для дома, офиса и гостиничных комплексов. Инновационные разработки, креативный настрой мастеров, а также постоянное стремление к совершенству и оригинальности позволили бренду завоевать сердца российских потребителей и сохранять репутацию лидера в течение всех лет работы.

В каталоге производителя представлены разнообразные варианты изделий, среди которых можно найти предметы мебели для всей семьи:

  • гостиные;
  • прихожие;
  • спальни;
  • детские;
  • кабинеты;
  • прочие предметы мебели, которые продаются отдельно или в виде гарнитуров.

Для изготовления предметов мебели компания «Лазурит» использует исключительно природные материалы (ротанг, бамбук, натуральное дерево и другие). Поэтому готовая мебель отличается экологичностью и высокими показателями качества. С течением времени совершенствование производственного процесса позволило создать новые варианты фасадов. Теперь поклонники продукции ТД «Лазурит» могут приобрести актуальные сегодня предметы мебели с глянцевыми или матовыми фасадами, созданными с применением инновационных технологий.

В настоящий момент продукция производителя представлена 25 коллекциями мебели разного предназначения, в числе которых кровати, офисные столы и шкафы, диваны и многие другие варианты изделий.

Почему именно «Лазурит»?

Сотрудничество с ТД «Лазурит» имеет целый ряд преимуществ для клиента:

  • выгодная цена изделий (достигается за счет отсутствия в торговой цепочке посредников);
  • гарантия качества и экологичности производимой продукции, подтвержденная соответствующим сертификатом;
  • разнообразие стилей, оттенков, фактур и форм изделий;
  • возможность изготовления мебели по персональному заказу.

Узнать больше об особенностях сотрудничества с ТД «Лазурит» можно, связавшись с представителем компании по телефону или в офисе предприятия.

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