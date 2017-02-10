Мурманский торговый порт обнесут 20-метровым забором

13 Февраля 2017 года, 11:11

МУРМАНСК/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ - Территорию Мурманского морского торгового порта обнесут забором высотой 20 метров. Начало строительно-монтажных работ запланировано на 2017 год. Об этом на встрече с главой Минприроды России Сергеем Донским доложил генеральный директор ММТП Александр Масько.

По его словам по итогам предпроектных исследований, проведённых совместно с китайскими специалистами, стала известна возможность установки пылезащитных экранов. Для климатических условий Мурманска учёные из КНР рекомендовали использовать жёсткие алюминиевые экраны с 30% перфорацией.

В настоящий момент ведутся инженерные изыскания и обследования по трассе расположения экранов.