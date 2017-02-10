Более трети жителей Мурманской области живут в одиночестве

13 Февраля 2017 года, 11:32

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ - Подведены итоги федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года», проходившего в октябре 2015 года. В Мурманской области в наблюдении приняли участие 16,2 тысячи человек, в том числе 47% мужчин и 53% женщин. 52 процента опрошенных в возрасте 16 лет и более состояли в зарегистрированном браке, сообщили в Мурманскстате.

В Мурманской области средний размер домохозяйства респондентов микропереписи населения составил 2,1 человека. Невысокий средний их размер обусловлен наличием большого числа домохозяйств, состоящих из одного человека – 37% от общего числа опрошенных.

Результаты микропереписи показали, что примерно половина жителей региона ориентирована на рождение двоих детей, ещё 30% планируют иметь одного ребёнка и только 13% намереваются иметь трёх и более детей. При этом самыми важными условиями для рождения желаемого числа детей оказались возможность получения материнского капитала, повышение уровня жизни семьи и возможность при рождении второго или последующего ребёнка получить беспроцентную ссуду на покупку жилья площадью в размере социальной нормы.