Мурманчане отметят День всех влюбленных массовой акцией

13 Февраля 2017 года, 11:47

МУРМАНСК/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске на площади Пять Углов 14 февраля состоится мероприятие, посвященное Дню всех влюбленных. У каждого мурманчанина будет возможность признаться в любви в самом сердце города благодаря акции «Мурманск зажигает сердца!».

На площади перед гостинично-деловым центром «Арктика» все влюбленные займут места внутри огромного сердца и сделают друг другу признание. В 18:00 под бой курантов участники акции отправят в небо воздушные шары. В то же время на здании «Арктики» засияет огромное сердце, составленное из светящихся окон отеля. Завершится акция танцем влюбленных.

Мурманчане и гости города, желающие принять участие в акции, приглашаются на центральную площадь города в 17:00 часов. Начало программы – в 17:30.

АГМ