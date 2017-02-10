В Мурманске вновь стартовала серия презентаций услуг Ростелекома для бизнеса

13 Февраля 2017 года, 12:00

МУРМАНСК/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ - 9 февраля 2017 года Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» вновь дал старт серии мероприятий для бизнеса под названием «Ростелекофе». Первыми в ней приняли участие юридические лица, офисы которых находятся в Бизнес-центре «ДСК», расположенном по адресу: Мурманск, ул. Домостроительная, дом 2.

С 10 часов утра в холле офисного здания предпринимателей и арендаторов встречали сотрудники «Ростелекома» с чашкой горячего кофе и свежей выпечкой. В ходе небольшого завтрака все участники могли получить консультацию специалистов компании, задать вопросы об услугах, а также оставить заявку на их подключение.

«Ростелеком» на базе собственной инфраструктуры и облачной платформы предлагает оптимальные решения для бизнеса любого масштаба: «Виртуальный ЦОД», «Новая телефония», «Виртуальный офис», «Web-видеоконференция» и «Аудиоконференция». Все эти современные виды телекоммуникаций позволяют сделать бизнес более эффективным.

Как отмечает директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Юлия Бондарович: «Услуги «Ростелекома» доступны бизнесу любого масштаба, а ценовая политика построена так, чтобы максимально учесть все запросы предпринимателей. Нам по силам практически любая клиентская задача - от предоставления легкого «облачного» решения до создания полномасштабных сетей «под ключ» с поставкой всего требуемого оборудования».

Мероприятия под названием «Ростелекофе» пройдут в течение этого года не только в бизнес-центрах Заполярной столицы, но и городах Мурманской области.

Оставить заявку на подключение услуг можно по телефону 8-800-200-3000 или на сайте www.rt.ru.