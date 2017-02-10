Отдел полиции №2 УМВД России по г. Мурманску разыскивает несовершеннолетнюю

13 Февраля 2017 года, 13:00

МУРМАНСК/ 13 февраля - Отдел полиции №2 УМВД России по г. Мурманску разыскивает Головкину Екатерину Владимировну, 2002 года рождения, которая 10 февраля около 16:00 ушла из дома в Мурманске и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 14 лет, рост около 168-170 см, среднего телосложения, лицо бледное, европейского типа, глаза серо-зеленые, волосы светло-русые, прямые, распущенные, длиной до плеч.

Была одета: матерчатая куртка клетчатая, рукава серого цвета, с капюшоном, черные лосины, сапоги замшевые черного цвета, на голове кепка-бейсболка черного цвета с красным козырьком.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении Екатерины Головкиной. Просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (8152) 40-61-30 (дежурная часть ОП №2), 8-999-091-65-44 (отдел ПДН) или 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП № 2 УМВД России по г. Мурманску)