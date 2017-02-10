В Мурманске вновь уничтожили санкционные овощи

13 Февраля 2017 года, 12:47

МУРМАНСК/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – Сотрудники территориального управления Россельхознадзора выявили и уничтожили на заводе термической обработки твердых бытовых отходов 140 килограммов овощей и грибов, поставленных из Польши и Турции, сообщила пресс-служба ведомства.

Работниками управления совместно с сотрудниками мурманской таможни было обнаружено 48,2 килограмма томатов, 25,6 кг шампиньонов, 9,8 кг баклажан и 4,9 килограмма лука-порея из Польши, а также 52 килограмма турецких томатов.

«Вся незаконно ввезенная подкарантинная продукция была снята с реализации, изъята у собственника и уничтожена методом сжигания на Мурманском заводе термической обработки твердых бытовых отходов», — указали в Россельхознадзоре.

Продукты, попадающие под введенное Россией эмбарго, в случае попытки ввоза на территорию страны, подлежат уничтожению с 6 августа 2015 года. Соответствующий указ 29 июля того же года подписал Владимир Путин.

Россия ввела запрет на ввоз продуктов из стран, поддерживающих антироссийские санкции, 6 августа 2014 года. Летом 2016 года он был продлен до 31 декабря 2017. Запрет распространяется на США, Канаду, Австралию, государства Евросоюза, Норвегию, Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн, Турцию и Украину.