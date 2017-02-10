Экипаж БПК «Североморск» приступил к активной фазе международного военно-морского учения «АМАН – 2017»

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Квартира в Петербурге и Москве: шанс для новой жизни Квартира в Петербурге и Москве: шанс для новой жизни
Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений» Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений»
Питер зовёт! 18 февраля ярмарка новостроек в клубе «Ледокол» Питер зовёт! 18 февраля ярмарка новостроек в клубе «Ледокол»
ИТФ совместно с сотрудниками Налоговой инспекции приглашают на семинары ИТФ совместно с сотрудниками Налоговой инспекции приглашают на семинары
AZIMUT Отель Мурманск зажигает сердца AZIMUT Отель Мурманск зажигает сердца
 
 

Видеоновости16+

«ВОВРЕМЯ»: Баня VS. Сауна
 
 
 
 

Курсы валют 11.02.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,4218
0,1938
1 USD
Доллар США
58,8457
-0,3476
1 EUR
Евро
62,6824
-0,5538
10 NOK
Норвежских крон
70,2174
-0,8490
10 SEK
Шведских крон
66,0068
-0,7072
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

4.2 м/с
давление 749.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

 
 
 
 

Выбор редакции

Мурманский торговый порт обнесут 20-метровым забором
13 Февраля 2017, 11:11
Мурманский торговый порт обнесут 20-метровым забором
Открыта дорога до Североморска-3
13 Февраля 2017, 09:20
Открыта дорога до Североморска-3
Дорога на Териберку остаётся закрытой
13 Февраля 2017, 08:20
Дорога на Териберку остаётся закрытой
Влияние мостового перехода через реку Тулому обсудили на общественных слушаниях
10 Февраля 2017, 16:06
Влияние мостового перехода через реку Тулому обсудили на общественных слушаниях
 
 
 
 

Самое читаемое

Три автомобиля столкнулись в Мурманске – есть пострадавшие
13 Февраля 2017, 09:25
Самолёт смог совершить посадку в «Аэропорту Мурманск» только с третьей попытки
13 Февраля 2017, 07:50
Мурманская область вошла в число пилотных регионов, где будет внедрена современная система по обращению с ТБО
12 Февраля 2017, 19:30
Человек погиб в лобовом столкновении автомобилей в Мурманске
13 Февраля 2017, 12:10
В буране потерялись два рыбака
12 Февраля 2017, 22:15
Мошенники теперь представляются сотрудниками пенсионного фонда
12 Февраля 2017, 16:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Экипаж БПК «Североморск» приступил к активной фазе международного военно-морского учения «АМАН – 2017»
 
 
 
 
13 Февраля 2017 года, 13:16

Экипаж БПК «Североморск» приступил к активной фазе международного военно-морского учения «АМАН – 2017»


ПАКИСТАН/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ - Экипаж большого противолодочного корабля Северного флота «Североморск», выполняющего задачи дальнего похода в Индийском океане, приступил к участию в активной фазе военно-морского учения «АМАН–2017», которая началась сегодня в Аравийском море. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

Учение проходит с 9 февраля в два этапа на береговой базе ВМС Пакистана в порту Карачи и в акватории Аравийского моря. В качестве наблюдателей привлечены военные моряки из 71 страны. «АМАН–2017» проходит под девизом «Вместе за мир».

В активной фазе учения принимают участие боевые корабли и суда обеспечения девяти государств. Военные моряки отрабатывают совместные тренировки, проведение досмотровых операций, мероприятия по борьбе с пиратством и защите маршрутов международной торговли.

Дальний поход БПК «Североморск» продолжается с 15 октября 2016 года. Он проходит под руководством начальника штаба соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота капитана 1 ранга Станислава Варика. На первом этапе похода экипаж корабля обеспечил боевую устойчивость корабельной авианосной группы Северного флота во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

За время плавания экипаж БПК «Североморск» отработал внутрикорабельные учения различной направленности от борьбы за живучесть на ходу и стоянке, до противовоздушной и противолодочной обороны. Непосредственно в Средиземном море североморцы успешно выполнили задачи поиска подводных лодок с применением палубной авиации.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
25 лет назад российская подлодка К-276 «Кострома» столкнулась с американской субмариной «Батон Руж»
2.
Летчики авиаполка Северного флота удостоены звания «Герой РФ»
3.
Экипаж авианосца «Адмирал Кузнецов» встретили на главной площади Североморска
4.
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» встал на североморский рейд
5.
Атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» прибывает в Североморск
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта