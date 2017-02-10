Потерявшаяся в буране семейная пара не пострадала

13 Февраля 2017 года, 13:29

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – Два человека, потерявшихся 12 февраля в буране, не пострадали. Семейная пара заблудилась в районе озера около 17:00, вечером того же дня их нашли.

«Заявитель – это мужчина, который сообщил, что они с женой сбились с направления по причине плохой видимости. Они были на мотобуксировщике с санями», – рассказала «Би-порту» сотрудник пресс-службы МЧС по Мурманской области Наталья Козырева.

Напомним, спасательные работы велись в районе 49 километра дороги «Кола-Серебрянские ГЭС».

Вчера на территории Мурманской области порывы ветра достигали 23 метров в секунду, была метель.